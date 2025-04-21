У «Тоттенхэма» 5 поражений, 1 ничья и 1 победа в 7 последних матчах АПЛ, дальше – «Ливерпуль». Команда Постекоглу идет 16-й

«Тоттенхэм» выиграл лишь один из семи последних матчей в АПЛ.

Сегодня команда Энджа Постекоглу уступила «Ноттингем Форест» в 33-м туре чемпионата Англии – 1:2. В семи последних матчах в рамках этого турнира «шпоры» одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений. «Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. 27 апреля лондонцы встретятся с лидирующим «Ливерпулем».