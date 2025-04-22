Файзулин о легионерах «Зенита»: «Спокойно отношусь. Скажут завтра Семаку: давай всех питерских – и что? За чемпионство они бороться не будут. А здесь стоят задачи, клуб привык быть первым»
– Вам близок «Зенит» с 13 иностранцами?
– Близок. Я к этому спокойно отношусь.
– Вы понимаете, зачем столько легионеров сейчас?
– Понимаю. «Зенит» хочет стать чемпионом. Всегда.
– А без такого интернационала – никак?
– Можно купить всех русских за такие же суммы (улыбается). Только уровень футбола будет чуть другой.
– В финале Кубка УЕФА играли всего четыре иностранца, включая русскоязычного Тимощука.
– Давайте так: Тимощука купили? Купили. Зырянова, Широкова, Файзулина купили.
– Но тогда и питерских было много.
– Да, были Гарик, Слава, Керж, Шава, Быстрый. Просто изначально они уже были в «Зените» – так судьба расставила фишки. Собралась группа мотивированных, талантливых воспитанников, и Морозов дал им практику. Так случилось, но смысл об этом постоянно вспоминать?
Почему все к «Зениту» пристали, я понять не могу. У того же Галицкого два-три человека из академии всего играет. Кривцов, например, не местный. Мы о ком сейчас говорим – о воспитанниках или просто о россиянах? Так «Зенит» может купить нескольких русских футболистов, всех обесточить и стать чемпионом. Или вам хотелось бы именно питерских видеть в «Зените»?
– Не мне. В Ленинграде/Санкт-Петербурге исторически особенно трепетно относятся к своим воспитанникам.
– Да, был такой прецедент. Но, объективно, в пятимиллионном городе сложно собрать футболистов, которые будут бороться с клубом, работающим по всему мировому рынку. Скажут завтра Семаку: давай всех питерских – и что? За чемпионство такой «Зенит» бороться не будет. А здесь стоят задачи. «Зенит» привык быть первым. Поверьте, если бы был одаренный, подготовленный свой парень – Богданыч с удовольствием его поставил бы, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
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