  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дркушич о «Зените» в еврокубках: «Нет большой разницы между нашим футболом и футболом в Европе. Мы сможем добиться хорошего результата»
35

Дркушич о «Зените» в еврокубках: «Нет большой разницы между нашим футболом и футболом в Европе. Мы сможем добиться хорошего результата»

Ванья Дркушич допустил, что «Зенит» может показать хорошие результаты в Европе.

Российские клубы отстранены от участия в европейских турнирах с 2022 года.

«Я считаю, что большой разницы между нашим футболом и футболом там [в Европе] нет.

У нас есть отличная, качественная команда, которая каждый год показывает высокие результаты и может претендовать на хорошие места.

Придется адаптироваться после стольких лет? В футболе все возможно. Как я уже сказал, у нас отличная команда, и я думаю, что мы сможем добиться хорошего результата», – сказал защитник «Зенита» Ванья Дркушич.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
logoЗенит
logoВанья Дркушич
logoпремьер-лига Россия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛига Европы УЕФА
Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Шахтер» может упустить бонусы в 30 млн евро за трансфер Мудрика в «Челси», если вингера дисквалифицируют за допинг
2036 минут назад
Бразилия предлагает Анчелотти зарплату, сопоставимую с той, которую платит «Реал». Карло может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров сборных (Relevo)
2050 минут назад
Виктор Файзулин: «Современная молодежь недостаточно настойчивая, пасует перед проблемами. При первых же сложностях бросают футбол и идут в заправщики, курьеры. Не хватает духа, мечты»
51сегодня, 13:03
Три матча Серии А, запланированные на субботу, перенесены из-за похорон папы римского
17сегодня, 12:46
Личка об РПЛ: «Хорошо, когда есть такая драма, когда выигрывает не только «Зенит». 4 команды борются за чемпионство – это очень хорошо для чемпионата и дает ему положительную оценку»
12сегодня, 12:38
Жена Вальверде выложила видео, на котором Винисиус играет с сыном пары: «В тот день Вини не реализовал пенальти, но он никогда не бывает угрюмым. Вот почему мои дети так его любят»
31сегодня, 12:23
Анчелотти о работе в «Реале»: «Медовый месяц продолжается. Стресс – это топливо, он дает мне больше энергии»
22сегодня, 12:03
Линекер о критике законопроекта о нелегальных мигрантах в 2023-м: «Не жалею, я был прав. Но я бы не стал делать этого снова из-за суматохи, которая за этим последовала»
14сегодня, 11:49
Мостовой о «чемпионской игре»: «Термин придумали журналисты. Мы, кто всю жизнь отдал футболу, никогда не делим игру на чемпионскую или какую-то другую»
14сегодня, 11:35
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи после положительного теста на допинг, заявил гендиректор «Шахтера»: «Это станет частью доказательств того, что он не совершал ничего плохого намеренно»
55сегодня, 11:26
Ко всем новостям
Последние новости
Российская команда сыграла в турнире в Европе впервые с 2022 года – «Спарта» приняла участие в Universal Youth Cup среди команд U11. Она играла с флагом и заняла 24-е место из 64
3 минуты назад
Глава Футбольной ассоциации Центральной Азии: «Мы пригласили Россию не на футбольный, а на футзальный турнир. Ждем ответа от РФС»
223 минуты назад
Чемпион мира по CS Бумыч о схожестях футбола: «Вы тренируете удары и пасы, мы – стрельбу и флешки. У нас тоже есть сборы и выездные турниры»
7сегодня, 12:12Киберспорт
Экс-хавбек «Арсенала» Уилшер стал и. о. главного тренера «Норвича». Команда идет 14-й в Чемпионшипе
9сегодня, 11:50
«Барселона» – «Мальорка». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
23сегодня, 11:45
«Манчестер Сити» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 11:40
Александр Бухаров: «Потенциал на 100% я не реализовал. Силовая манера Бундеслиги мне подходила. Даже было предложение из «Вольфсбурга». Но оказался в «Зените»
16сегодня, 11:25
Дмитрий Радченко: «Зенит» занимает первое место по числу воспитанников, играющих в РПЛ и ФНЛ. Критика несправедлива. Посмотрите на Ваханию – его хотят вернуть обратно»
39сегодня, 11:05
Пономарев о том, что россияне забили лишь 3 гола за «Спартак» в сезоне РПЛ: «Это неправильно, ни в какие ворота не лезет! Где выпускники-то все? Значит, ребята там нулевые»
27сегодня, 10:55
Варди о вылете «Лестера» из АПЛ: «Этот сезон был просто ужасным, а для меня лично – настоящим позором. Нет никаких оправданий»
8сегодня, 10:30