Дркушич о «Зените» в еврокубках: «Нет большой разницы между нашим футболом и футболом в Европе. Мы сможем добиться хорошего результата»

Ванья Дркушич допустил, что «Зенит» может показать хорошие результаты в Европе.

Российские клубы отстранены от участия в европейских турнирах с 2022 года.

«Я считаю, что большой разницы между нашим футболом и футболом там [в Европе] нет.

У нас есть отличная, качественная команда, которая каждый год показывает высокие результаты и может претендовать на хорошие места.

Придется адаптироваться после стольких лет? В футболе все возможно. Как я уже сказал, у нас отличная команда, и я думаю, что мы сможем добиться хорошего результата», – сказал защитник «Зенита » Ванья Дркушич .