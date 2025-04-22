Дркушич о «Зените» в еврокубках: «Нет большой разницы между нашим футболом и футболом в Европе. Мы сможем добиться хорошего результата»
Ванья Дркушич допустил, что «Зенит» может показать хорошие результаты в Европе.
Российские клубы отстранены от участия в европейских турнирах с 2022 года.
«Я считаю, что большой разницы между нашим футболом и футболом там [в Европе] нет.
У нас есть отличная, качественная команда, которая каждый год показывает высокие результаты и может претендовать на хорошие места.
Придется адаптироваться после стольких лет? В футболе все возможно. Как я уже сказал, у нас отличная команда, и я думаю, что мы сможем добиться хорошего результата», – сказал защитник «Зенита» Ванья Дркушич.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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