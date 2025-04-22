«Зенит», «Спартак» и ЦСКА могли бы выиграть Лигу конференций. РПЛ – очень сильный турнир». Хавбек «Рубина» Иву о лиге

Угочукву Иву заявил, что клубы РПЛ могли бы выиграть Лигу конференций.

– На что могут претендовать клубы РПЛ в еврокубках?

– Всем известно, что в России очень сильные игроки и сильный футбол.

Я уверен, что российские команды были бы конкурентоспособными в еврокубках. Клубы РПЛ могли бы на равных сражаться с лучшими коллективами Европы.

– Какие именно клубы?

– В первую очередь это «Зенит », «Спартак » и ЦСКА , которые, на мой взгляд, могли бы выиграть ту же Лигу конференций.

Повторюсь: в России футбол очень высокого уровня и РПЛ является очень сильным турниром.

– Чего бы мог добиться «Рубин» в еврокубках?

– Уверен, что «Рубин» будет достойно представлять Россию в Европе, когда российские клубы вернутся в еврокубки. Я ни сколько в этом не сомневаюсь.

Мы будем сражаться с лучшими, – сказал полузащитник «Рубина » Угочукву Иву .