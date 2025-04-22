«Зенит», «Спартак» и ЦСКА могли бы выиграть Лигу конференций. РПЛ – очень сильный турнир». Хавбек «Рубина» Иву о лиге
– На что могут претендовать клубы РПЛ в еврокубках?
– Всем известно, что в России очень сильные игроки и сильный футбол.
Я уверен, что российские команды были бы конкурентоспособными в еврокубках. Клубы РПЛ могли бы на равных сражаться с лучшими коллективами Европы.
– Какие именно клубы?
– В первую очередь это «Зенит», «Спартак» и ЦСКА, которые, на мой взгляд, могли бы выиграть ту же Лигу конференций.
Повторюсь: в России футбол очень высокого уровня и РПЛ является очень сильным турниром.
– Чего бы мог добиться «Рубин» в еврокубках?
– Уверен, что «Рубин» будет достойно представлять Россию в Европе, когда российские клубы вернутся в еврокубки. Я ни сколько в этом не сомневаюсь.
Мы будем сражаться с лучшими, – сказал полузащитник «Рубина» Угочукву Иву.
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