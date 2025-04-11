Министр внутренних дел Испании о словах Винисиуса про расизм: «Мне не нравится, что об испанском обществе судят по варварам на спортивных мероприятиях. Надо осуждать этот 1% активнее»

Министр внутренних дел Испании поддержал слова Винисиуса о расизме в стране.

Ранее вингер «Реала » предложил отменить проведение ЧМ-2030 в Испании, так как игроки могут пострадать от проявлений расизма в стране. Вместе с тем бразилец отметил : «В Испании большинство людей – не расисты. Есть небольшая группа, которая в конечном итоге влияет на имидж страны, в которой очень приятно жить».

«То, что сказал Винисиус , немного задело меня, как гражданина Испании. Хотя он и говорит об этом правильно, потому что отмечает, что это меньшинство.

Мне не нравится, что это характеризует нас. Мне не нравится, что об испанском обществе могут судить по меньшинству варваров, которые посещают публичные спортивные мероприятия.

Но да, давайте 99% тех из нас, кто не является расистами, осознает это и не позволит этому 1%... В этом он прав. Пусть остальные 99% не будут молчать и не позволят этому 1% определять, как судить остальных из нас.

Вот что меня беспокоит. Мы все должны быть более активными в осуждении этого», – сказал министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.