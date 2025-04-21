«Сельта» так играет, потому что меня там нет. Был бы я на поле, «Барса» никогда бы не выиграла у нас при счете 1:3». Мостовой о камбэке каталонцев

Александр Мостовой прокомментировал поражение «Сельты» от «Барселоны».

Каталонский клуб выиграл матч 32-го тура Ла Лиги (4:3), проигрывая по ходу второго тайма со счетом 1:3.

«Сельта » так играет, потому что меня там нет. Был бы я на поле, «Барса» никогда бы не выиграла у нас при счете 1:3. Раньше мы им по 3-4 забивали.

Когда у тебя преимущество в 2-3 мяча, ты не имеешь права допускать такие грубейшие ошибки, даже если это «Барса». Все равно как минимум не проиграть должны были. Но были грубейшие ошибки. Было похоже было на матч «Акрона » со «Спартаком ». Ну как вы, ребята? Ну, вам на 93-й минуте кидают, а вы стоите, куда смотрите.

Я говорю – был бы я на поле, все было бы по-другому. Нынешней «Сельте» меня как раз не хватает? Да там всех не хватает», – сказал бывший полузащитник клуба из Виго.