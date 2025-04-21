«Сельта» так играет, потому что меня там нет. Был бы я на поле, «Барса» никогда бы не выиграла у нас при счете 1:3». Мостовой о камбэке каталонцев
Александр Мостовой прокомментировал поражение «Сельты» от «Барселоны».
Каталонский клуб выиграл матч 32-го тура Ла Лиги (4:3), проигрывая по ходу второго тайма со счетом 1:3.
«Сельта» так играет, потому что меня там нет. Был бы я на поле, «Барса» никогда бы не выиграла у нас при счете 1:3. Раньше мы им по 3-4 забивали.
Когда у тебя преимущество в 2-3 мяча, ты не имеешь права допускать такие грубейшие ошибки, даже если это «Барса». Все равно как минимум не проиграть должны были. Но были грубейшие ошибки. Было похоже было на матч «Акрона» со «Спартаком». Ну как вы, ребята? Ну, вам на 93-й минуте кидают, а вы стоите, куда смотрите.
Я говорю – был бы я на поле, все было бы по-другому. Нынешней «Сельте» меня как раз не хватает? Да там всех не хватает», – сказал бывший полузащитник клуба из Виго.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
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