Генич о критике комментаторов от Карпина: «Он уже говорил это на «Матче». Я 40 лет в футболе и могу давать оценки, считаю. В Абу-Даби обнимались с Валерием и Дашей как ни в чем не бывало»

Константин Генич высказался о критике комментаторов от Валерия Карпина.

– Почему выступление Карпина у Смолова вас задело?

– Во-первых, его сразу максимально растиражировали. Во-вторых… Не знаю почему. Оно многих завело. Снова посыпалось: «Вы так надоели, что вам уже главный тренер сборной рассказывает!» Он уже нам рассказывал [все это] на «Матче ». Видимо, инерционная память осталась, что-то щелкнуло – и захотелось отреагировать.

– Вы тогда написали: «[Буду давать] любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации. Не так пробил, не туда развернул. Так было, и так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь». Спустя несколько месяцев вы готовы это повторить?

– Ну, видишь, получается, сам себе противоречу. Работая с Карпиным на «Матче», я с ним согласился, а сейчас написал этот пост. Но лично про себя считаю так: я могу давать оценки. Не пытаясь получить специальный документ из министерства спорта или от главного тренера сборной. Ощущаю себя человеком, которому такая бумажка не нужна.

Когда Карпин предъявлял претензии за оценки, работая на «Матче», говорил, что меня это касается в меньшей степени.

– Потому что вы играли?

– Да. Конечно, всегда есть психологический подтекст. Можно предъявить: да знаешь ли ты, что такое стоять в подтрибунке в финале Лиги чемпионов? А знаешь, как в таком матче пройти с фланга и подать в штрафную? Не знаю. Но если человек подает с фланга, у него срезается подача и мяч улетает за лицевую – это технический брак, ошибка. Назвать это браком – оценка? Да, оценка действий игрока. Почему я не могу, видя, как развивается атака, оценить ее? Я, например, вижу, что у Лукаса Оласы из «Краснодара » 8 из 10 подач летят в нужную точку, а у Даниила Денисова – две. Почему не могу это фиксировать?

Это самое обидное. Ты прекрасно понимаешь, как это технически и механически происходит. Хочешь дать оценку – а тебе запрещают. Пишут: «Кто ты такой?»

– Как вы отвечаете на этот вопрос: кто вы такой, чтобы давать оценку?

– Мне 47 лет, из которых 40 я в футболе. Да, так, к сожалению, сложилась карьера, что я получил травму, из-за которой никуда не попал. Где-то меня подвели агенты, где-то сам виноват, когда недоработал и слишком легкомысленно к себе отнесся. Но у меня за плечами победы в Первой и Второй лигах. Кто-то сейчас поржет, но тогдашние Первая и Вторая лиги не чета тому, что происходит сейчас. И тебе многие это подтвердят.

Я не хочу, чтобы это звучало оправданием. Но я воспитанник «Спартака ». Был лучшим бомбардиром Второй лиги. Попробовал за рубежом, потому что поссорился с Бышовцем в период «Химок». С «Амкаром» вышел в Премьер-лигу.

– После этого бифа вы общались с Карпиным?

– Да, вот сейчас обнимались с ним и [его женой] Дашей в Абу-Даби – на турнире по паделу. Поговорили как ни в чем не бывало. Ни обид, ни косых взглядов, ни шушуканий за спиной, – сказал комментатор в интервью Спортсу’‘ .

Генич – самое откровенное интервью Кораблеву. Гнев, конфликты, любовь, вода во рту