Беллингем упал в штрафной после контакта с защитником «Атлетика» Нуньесом. Судья не дал «Реалу» пенальти

«Реал» не получил пенальти за падение Джуда Беллингема в штрафной «Атлетика».

Матч 33-го тура Ла Лиги завершился победой мадридского клуба со счетом 1:0.

В концовке встречи Беллингем получил мяч в штрафной «Атлетика » и упал после контакта с защитником Унаи Нуньесом .

Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра не увидел нарушения правил. Ассистенты на ВАР не пригласили судью к монитору.

Изображение: кадр из трансляции Movistar