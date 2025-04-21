Беллингем упал в штрафной после контакта с защитником «Атлетика» Нуньесом. Судья не дал «Реалу» пенальти
«Реал» не получил пенальти за падение Джуда Беллингема в штрафной «Атлетика».
Матч 33-го тура Ла Лиги завершился победой мадридского клуба со счетом 1:0.
В концовке встречи Беллингем получил мяч в штрафной «Атлетика» и упал после контакта с защитником Унаи Нуньесом.
Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра не увидел нарушения правил. Ассистенты на ВАР не пригласили судью к монитору.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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