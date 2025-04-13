Алонсо об отставании «Байера» от «Баварии»: «Это еще не конец, еще есть пять матчей»

Хаби Алонсо верит, что «Байер» догонит «Баварию» в чемпионской гонке в Бундеслиге.

В субботу леверкузенцы сыграли вничью с «Унионом » (0:0).

«Мы сыграли недостаточно хорошо. Хотели победить, но не удалось реализовать голевые моменты.

Это еще не конец, мы должны двигаться дальше – еще есть пять матчей», – сказал тренер «Байера ».

После 29 туров леверкузенцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Баварии» на 6 очков.

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