Алонсо об отставании «Байера» от «Баварии»: «Это еще не конец, еще есть пять матчей»
Хаби Алонсо верит, что «Байер» догонит «Баварию» в чемпионской гонке в Бундеслиге.
В субботу леверкузенцы сыграли вничью с «Унионом» (0:0).
«Мы сыграли недостаточно хорошо. Хотели победить, но не удалось реализовать голевые моменты.
Это еще не конец, мы должны двигаться дальше – еще есть пять матчей», – сказал тренер «Байера».
После 29 туров леверкузенцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Баварии» на 6 очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
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