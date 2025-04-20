  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» проиграл 15 матчей в сезоне АПЛ – это клубный антирекорд. Команда гарантированно завершит чемпионат с худшим количеством очков в Премьер-лиге в своей истории
43

«МЮ» проиграл 15 матчей в сезоне АПЛ – это клубный антирекорд. Команда гарантированно завершит чемпионат с худшим количеством очков в Премьер-лиге в своей истории

«МЮ» установил клубный антирекорд по поражениям за сезон АПЛ.

Команда тренера Рубена Аморима дома уступила «Вулверхэмптону» (0:1) в 33-м туре. 

«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории проиграл 15 матчей за один сезон АПЛ (начиная с розыгрыша-1992/93).

Команда гарантированно завершит сезон-2024/25 с худшим количеством очков за всю историю выступлений в Премьер-лиге.

На данный момент «МЮ» занимает 14-е место с 38 очками. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoВулверхэмптон
logoРубен Аморим
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» проиграл «Вулвс» в обоих кругах АПЛ впервые с сезона-1979/80
1458 минут назад
У «МЮ» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах АПЛ. Команда Аморима идет 14-й
66сегодня, 15:01
Главные новости
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Болоньи», «Милан» принимает «Аталанту»
3212 минут назадLive
«Брюгэ», «Тотенхем», «Спортин» – режет глаз? Исправьте ошибки в футбольном диктанте
13 минут назадТесты и игры
Семак об 1:0 с «Химками»: «Счет не подразумевает легкой игры – любая ошибка могла привести к результату, который бы не устроил «Зенит». Хорошо, что победили и остались в борьбе»
4114 минут назад
Личка о крестном ходе вокруг стадиона «Динамо»: «У нас в Чехии больше атеистов. Встреча болельщиков – это всегда хорошо, будем верить, что это может помочь»
2022 минуты назад
Аморим о 0:1 с «Вулвс»: «МЮ» пропустил с их единственного удара по воротам. Мы были лучше, но если не забиваешь – не выигрываешь»
1228 минут назад
У «Зенита» 4 победы и ничья после поражения от «Спартака». Общий счет – 12:2
4230 минут назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ за 5 туров до конца сезона. «Зенит» отстает на 2 очка, «Спартак» – на 5
7741 минуту назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Лестера», «Арсенал» разгромил «Ипсвич», «МЮ» проиграл «Вулвс», «Челси» одержал волевую победу над «Фулхэмом»
28642 минуты назадLive
Чемпионат Германии. «Байер» в гостях у «Санкт-Паули», «Дортмунд» принимает «Менхенгладбах», «Айнтрахт» и «Аугсбург» голов не забили
743 минуты назадLive
Чемпионат России. «Зенит» одолел «Химки», ЦСКА принимает «Крылья», «Динамо» победило «Рубин»
249247 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» проиграл 8 домашних матчей в этом чемпионате – худший результат с сезона-1962/63
12 минуты назад
Игрок «Космоса» Ершов забил от двух штанг «Енисею-2». Это его первый гол за клуб
3 минуты назадВидео
«Болонья» – «Интер». Лаутаро, Мхитарян и Чалханоглу в старте. Онлайн-трансляция
112 минут назадLive
Первая лига. «Сочи» забил 4 гола «Алании», «Арсенал» уступил «Шиннику», «Балтика» играет с «Соколом»
1016 минут назадLive
Артета о 4:0 с «Ипсвичем»: «Первые 35 минут были выдающимися, «Арсенал» мог забить 3-4 гола. Провели ротацию, дали отдохнуть игрокам – отличный день»
218 минут назад
Вторая лига А. «Динамо» Владивосток обыграло «Текстильщик», «Муром» примет «Иртыш» в понедельник
18 минут назад
«Санкт-Паули» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
36 минут назад
«Лестер» – «Ливерпуль». Салах и Варди играют. Онлайн-трансляция
141 минуту назадLive
ЦСКА – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
444 минуты назад
У «Челси» 1 победа в 3 матчах АПЛ – над «Фулхэмом». Команда Марески впервые в 2025-м выиграла на выезде в чемпионате
455 минут назад