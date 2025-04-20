«МЮ» проиграл 15 матчей в сезоне АПЛ – это клубный антирекорд. Команда гарантированно завершит чемпионат с худшим количеством очков в Премьер-лиге в своей истории
«МЮ» установил клубный антирекорд по поражениям за сезон АПЛ.
Команда тренера Рубена Аморима дома уступила «Вулверхэмптону» (0:1) в 33-м туре.
«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории проиграл 15 матчей за один сезон АПЛ (начиная с розыгрыша-1992/93).
Команда гарантированно завершит сезон-2024/25 с худшим количеством очков за всю историю выступлений в Премьер-лиге.
На данный момент «МЮ» занимает 14-е место с 38 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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