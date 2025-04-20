У «МЮ» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах АПЛ. Команда Аморима идет 14-й
«Манчестер Юнайтед» уже 4 матча не выигрывает в Премьер-лиге.
Манкунианцы дома уступили «Вулверхэмптону» (0:1) в 33-м туре АПЛ.
Ранее команда Рубена Аморима проиграла «Ноттингем Форест» (0:1) и «Ньюкаслу» (1:4), а также сыграла вничью с «Манчестер Сити» (0:0). Последняя победа была над «Лестером» 16 марта – 3:0.
В следующем туре «МЮ», занимающий 14-е место в таблице, сыграет с «Борнмутом» на выезде.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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