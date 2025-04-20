«Реал» может уволить Анчелотти в случае неудачи в матче с «Атлетиком» (Relevo)

Карло Анчелотти могут уволить из «Реала» в ближайшие дни.

По данным Relevo, решающей может стать игра против «Атлетика» в воскресенье. В случае неудачного результата мадридский клуб может уволить итальянца.

«Реал » назначит временную замену до конца сезона в случае увольнения Анчелотти после игры.

«Реал» вылетел из Лиги чемпионов от «Арсенала» на стадии 1/4 финала (0:3, 1:2), проиграл «Барселоне» в матче за Суперкубок Испании (2:5), встретится с каталонцами в финале Кубка Испании, а в Ла Лиге отстает от сине-гранатовых на 7 очков при матче в запасе.