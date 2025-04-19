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  • Во Франции депутаты осудили «ПСЖ» за продление сделки с Руандой: «В ДР Конго бушует самый смертоносный конфликт со времен Второй мировой – совершаются массовые убийства и изнасилования»
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Во Франции депутаты осудили «ПСЖ» за продление сделки с Руандой: «В ДР Конго бушует самый смертоносный конфликт со времен Второй мировой – совершаются массовые убийства и изнасилования»

«ПСЖ» раскритиковали за продление сотрудничества с Руандой.

16 апреля парижский клуб заключил новое спонсорское соглашение с проектом Visit Rwanda – оно рассчитано до 2028 года. Это партнерство приносит «ПСЖ» около 15 млн евро в год. 

В конце января повстанческая группировка M23 захватила Гому, город в Демократической Республике Конго. По утверждениям ООН, группировку поддерживает Руанда, которая получает выгоду от ресурсов, ввозимых в страну из ДР Конго. Руанда отрицает обвинения.

Четыре члена парламента от партии «Непокоренная Франция», Карлос Мартенс Билонго, Клеман Гетте, Орельен Таше и Томас Портес, осудили продление контракта, опубликовав пресс-релиз под заголовком «Позорное партнерство продолжается».

Они заявили, что продление этой спонсорской сделки «открыто предает ценности солидарности, которые якобы отстаивает «ПСЖ», в то время как в Демократической Республике Конго продолжает бушевать самый смертоносный конфликт со времен Второй мировой войны, в ходе которого М23 при прямой поддержке Кигали совершает массовые убийства, бомбежки, грабежи и изнасилования».

Политики потребовали убрать логотип Visit Rwanda со стадиона и футболок команды. 

Отметим, что у Карлоса Мартенса Билонго есть конголезские и ангольские корни, он возглавляет так называемую группу дружбы «Франция – ДР Конго» в Национальной ассамблее. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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