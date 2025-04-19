Москалев после ВАР дал «Краснодару» пенальти за игру форварда «Ахмата» Самородова рукой. Сперцян забил
«Краснодар» заработал пенальти в домашнем матче с «Ахматом».
Команды проводят встречу в рамках 25-го тура Мир РПЛ (3:1, второй тайм).
На 73-й минуте мяч попал в руку игравшему в подкате Максиму Самородову после попытки Сергея Петрова сделать прострел в штрафную площадь.
Видеоассистенты пригласили Владимира Москалева к монитору. После просмотра повтора главный арбитр встречи назначил пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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