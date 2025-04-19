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Москалев после ВАР дал «Краснодару» пенальти за игру форварда «Ахмата» Самородова рукой. Сперцян забил

«Краснодар» заработал пенальти в домашнем матче с «Ахматом».

Команды проводят встречу в рамках 25-го тура Мир РПЛ (3:1, второй тайм). 

На 73-й минуте мяч попал в руку игравшему в подкате Максиму Самородову после попытки Сергея Петрова сделать прострел в штрафную площадь. 

Видеоассистенты пригласили Владимира Москалева к монитору. После просмотра повтора главный арбитр встречи назначил пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoКраснодар
logoсудьи
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Петров
logoМаксим Самородов
logoЭдуард Сперцян
logoВладимир Москалев
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