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  • Гаврилов о Дзюбе: «Что вы с ним носитесь, это сильный игрок, что ли? Уровень РПЛ упал – в ней и я в 80 лет смогу забивать»
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Гаврилов о Дзюбе: «Что вы с ним носитесь, это сильный игрок, что ли? Уровень РПЛ упал – в ней и я в 80 лет смогу забивать»

Юрий Гаврилов заявил, что не считает нынешнего Артема Дзюбу сильным игроком.

36-летний форвард «Акрона» в этом сезоне провел 18 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

В 25-м туре Мир российской Премьер-лиги тольяттинский клуб встретится со «Спартаком».

«Пусть тренеры «Спартака» думают, как против него играть. «Спартак» – это всегда для всех раздражитель, не только для Дзюбы.

Я вообще не понимаю, что вы все с этим Дзюбой носитесь. Это какой-то сильный игрок, что ли? Ну, забил больше всех, но учитывать надо, кто сейчас в чемпионате играет. Уровень лиги у нас упал. Не видите этого, что ли?

И я в нынешнем чемпионате в 80 лет забивать смогу», – сказал бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов.

Дзюба отправил воздушный поцелуй в камеру, говоря о несостоявшемся переходе в «Факел»: «Асхабадзе зарубил. Роман Гурамович, огромный привет!»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Гаврилов
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