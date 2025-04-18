Миралем Пьянич: «То, что ФИФА и УЕФА делают с Россией – это некорректно, я с ними не согласен. Израиль может играть в Европе, это политика»

Миралем Пьянич прокомментировал свои слова о матче с Россией.

Хавбек в свое время был против матча сборных России и Боснии и Герцеговины.После перехода в ЦСКА он извинился за свои слова: «Я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Я из страны, где была война, и понимаю, как политика влияет на спорт».

– Расскажи про себя. Когда ты высказался – и потом ты понимаешь, что тебе ехать работать в Россию. Насколько для тебя это было трудно: ты приезжаешь в страну, в которой тебя только что в негативном свете обсуждали?

– Я вам честно скажу: я знаю это интервью, но я не чувствую никакого дискомфорта, я не чувствую, что я что-то плохое или неправильное сказал.

– Ты же понимаешь, что вот она – новость, что Пьянич приезжает в Россию, и тут же все интернет-порталы вспыхивают: «А он же наговорил, что нельзя играть со сборной [России]».

– Я слишком много внимания не вкладывал в это. Я два-три дня назад почитал интервью Тотти – и его тоже критиковали за то, что он приехал в Россию, а он сказал: «О чем вы говорите? Я не политик, меня просто пригласили поговорить о футболе. Это моя работа».

Наша футбольная федерация (Боснии и Герцеговины) пыталась понять, как лучше всего решить эту ситуацию. Они в тот момент решали, что матч, возможно, состоится в России – и это тогда подверглось критике в нашей стране. Тогда они попросили меня – может, потому что я был самый важный, я и Джеко – нас попросили: «Может, вы не поедете туда?» А я сказал: «Конечно, мы туда не поедем, потому что ситуация сложная».

Речь не идет о том, что я что-то плохое сказал о России – у меня никогда не было никаких проблем ни с кем из России. Я сказал, что команда не готова туда лететь, потому что мы не знаем, какая там ситуация.

Три года спустя, когда я приехал в Россию, когда мне сказали «приезжай», я спросил: «Какая ситуация у вас в стране?» Потому что я забочусь о своем будущем, о жизни. Мне ответили, что ситуация вполне нормальная.

Сейчас я считаю, что то, что ФИФА и УЕФА делают с Россией – это некорректно. Я с ними абсолютно не согласен. Потому что то, что сейчас происходит в Израиле – эти команды могут играть в Европе, а Россия не может. Конечно, это политические вещи, с которыми я не согласен.

Но в тот момент, когда меня спросили, ответ был такой. Сегодня, может быть, я думаю по-другому. Если завтра скажут: «Поедете играть в Россию?» – я скажу: «Конечно, поедем», – сказал полузащитник ЦСКА в эфире «Коммент.Шоу».