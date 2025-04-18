  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Миралем Пьянич: «То, что ФИФА и УЕФА делают с Россией – это некорректно, я с ними не согласен. Израиль может играть в Европе, это политика»
9

Миралем Пьянич: «То, что ФИФА и УЕФА делают с Россией – это некорректно, я с ними не согласен. Израиль может играть в Европе, это политика»

Миралем Пьянич прокомментировал свои слова о матче с Россией.

Хавбек в свое время был против матча сборных России и Боснии и Герцеговины.После перехода в ЦСКА он извинился за свои слова: «Я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Я из страны, где была война, и понимаю, как политика влияет на спорт».

Расскажи про себя. Когда ты высказался – и потом ты понимаешь, что тебе ехать работать в Россию. Насколько для тебя это было трудно: ты приезжаешь в страну, в которой тебя только что в негативном свете обсуждали?

– Я вам честно скажу: я знаю это интервью, но я не чувствую никакого дискомфорта, я не чувствую, что я что-то плохое или неправильное сказал.

Ты же понимаешь, что вот она – новость, что Пьянич приезжает в Россию, и тут же все интернет-порталы вспыхивают: «А он же наговорил, что нельзя играть со сборной [России]».

– Я слишком много внимания не вкладывал в это. Я два-три дня назад почитал интервью Тотти – и его тоже критиковали за то, что он приехал в Россию, а он сказал: «О чем вы говорите? Я не политик, меня просто пригласили поговорить о футболе. Это моя работа».

Наша футбольная федерация (Боснии и Герцеговины) пыталась понять, как лучше всего решить эту ситуацию. Они в тот момент решали, что матч, возможно, состоится в России – и это тогда подверглось критике в нашей стране. Тогда они попросили меня – может, потому что я был самый важный, я и Джеко – нас попросили: «Может, вы не поедете туда?» А я сказал: «Конечно, мы туда не поедем, потому что ситуация сложная».

Речь не идет о том, что я что-то плохое сказал о России – у меня никогда не было никаких проблем ни с кем из России. Я сказал, что команда не готова туда лететь, потому что мы не знаем, какая там ситуация.

Три года спустя, когда я приехал в Россию, когда мне сказали «приезжай», я спросил: «Какая ситуация у вас в стране?» Потому что я забочусь о своем будущем, о жизни. Мне ответили, что ситуация вполне нормальная.

Сейчас я считаю, что то, что ФИФА и УЕФА делают с Россией – это некорректно. Я с ними абсолютно не согласен. Потому что то, что сейчас происходит в Израиле – эти команды могут играть в Европе, а Россия не может. Конечно, это политические вещи, с которыми я не согласен.

Но в тот момент, когда меня спросили, ответ был такой. Сегодня, может быть, я думаю по-другому. Если завтра скажут: «Поедете играть в Россию?» – я скажу: «Конечно, поедем», – сказал полузащитник ЦСКА в эфире «Коммент.Шоу». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Коммент.Шоу»
Политика
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoЦСКА
logoМиралем Пьянич
logoпремьер-лига Россия
logoУЕФА
logoФИФА
logoЭдин Джеко
logoФранческо Тотти
Коммент.Шоу
logoСборная России по футболу
logoсборная Израиля по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рамос поддержал «Реал» после вылета от «Арсенала»: «С «Мадридом» вчера, сегодня и всегда. 6 ЛЧ за 10 лет»
1112 минут назадФото
Месси о первых играх за «Барсу»: «Роналдиньо, Деку, Пуйоль, Хави, Иньеста – великие имена, раздевалка была исключительной, я благодарен за прием. Мы выиграли ЛЧ впервые за много лет»
1431 минуту назад
Ищем пары: соедините Туре с нужным клубом
52 минуты назадТесты и игры
Игроки «Химок» получат часть задолженности по зарплате сегодня. Алаев подтвердил: «Мы уже занимаемся, согласовали выплату денег»
1755 минут назад
«Ни Гвардиола, ни Анчелотти не побеждают каждый год. Они – лучшие в мире, а люди ждут этого от меня. Здесь нелегко выигрывать, как показывает история». Феррейра о «Палмейрасе»
5сегодня, 10:45
«Химки» сыграют с «Зенитом» основным составом. Глава РПЛ Алаев получил подтверждение
27сегодня, 10:34
Глава РПЛ Алаев о «Химках»: «Введено внешнее управление – смотрим ведомости, бухгалтерские документы. Удивило, что разнятся цифры и данные. Главная причина проблемы – менеджмент»
58сегодня, 10:27
Россия может сыграть с Уругваем в ноябре: «Решение пока не принято, общаемся по этому поводу»
6сегодня, 10:26
Черданцев о футболе в Норвегии: «Детским тренерам платят хорошие зарплаты. Потом эти дети вырастают и выходят в полуфинал ЛЕ, 21 норвежец и один русский вратарь Хайкин»
58сегодня, 10:23Фото
Месси о ЧМ-2026: «Я бы солгал, сказав, что не думаю о нем. Этот год будет важен для моего решения»
31сегодня, 10:13
Ко всем новостям
Последние новости
Нино сравнил РПЛ и бразильский чемпионат: «Уровень одинаков. Каждая игра в обоих лигах сравнима с финалом»
112 минут назад
Семак об РПЛ и Кубке: «Зенит» должен делать максимум, чтобы быть готовым к обоим турнирам. Посмотрим, будет ли достаточное количество игроков и сколько будет травм»
122 минуты назад
«Наполи» выразил соболезнования в связи с гибелью людей на канатной дороге в Италии. Кабина рухнула после обрыва троса – 4 человека скончались, 1 получил серьезные травмы
137 минут назад
«Он стоял голый перед министром, с галстуком на шее». Экс-игрок «Гоу Эхед Иглс» о награждении после финала Кубка Нидерландов-1965
157 минут назад
Нино Мота: «Мне очень нравится Петербург, Россия, «Зенит», люди тоже очень хорошие. Я очень счастлив здесь»
3сегодня, 10:22
Воспитанник «МЮ» Томпсон умер из-за лимфомы в 36 лет. Клуб выразил соболезнования
3сегодня, 09:44Фото
Бельерин об «Арсенале»: «Я не осознавал, насколько клуб огромен и важен, когда играл за него. Я повзрослел там, но футбол не дает времени задуматься об этом»
3сегодня, 09:43
Семин об ЛЧ: «Не чувствую повышения зрелищности. Мне нравился предыдущий розыгрыш»
12сегодня, 09:31
Агент Вахании об интересе «Зенита» и «Локомотива»: «Илья востребован, отрицать глупо – он один из лучших на позиции. Пока не готов что-то комментировать»
10сегодня, 08:43
Чемпионат Франции. «Ренн» против «Нанта», «ПСЖ» примет «Гавр» Кузяева в субботу, «Монако» Головина сыграет со «Страсбуром»
2сегодня, 08:17