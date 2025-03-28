Бразилия уволила Доривала с поста тренера после 1:4 от Аргентины

Доривал Жуниор уволен из сборной Бразилии.

«Бразильская конфедерация футбола сообщает, что тренер Доривал Жуниор больше не возглавляет сборную Бразилии . Руководство благодарит специалиста и желает ему успехов в продолжении карьеры. С этого момента CBF будет работать над поиском его замены», – говорится в заявлении CFB.

В рамках мартовского сбора Бразилия обыграла Колумбию (2:1) и проиграла Аргентине (1:4) в квалификации ЧМ-2026. Утверждалось, что некоторые директора CBF были недовольны работой нынешнего главного тренера команды Доривала Жуниора еще до этих матчей, считавшихся решающими.

Бразильский специалист возглавил команду в январе 2024 года. Под его руководством сборная провела 16 матчей, одержав 7 побед, 7 раз сыграв вничью, дважды уступив. На последнем Кубке Америки она вылетела в четвертьфинале.