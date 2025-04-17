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  • Паркер об Онана: «Ему было бы лучше играть правого защитника. «МЮ» нужен вратарь, лучше действующий руками, чем ногами. Решение отпустить Де Хеа выглядит все хуже с каждым днем»
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Паркер об Онана: «Ему было бы лучше играть правого защитника. «МЮ» нужен вратарь, лучше действующий руками, чем ногами. Решение отпустить Де Хеа выглядит все хуже с каждым днем»

Пол Паркер заявил, что Андре Онана больше подходит роль защитника, а не вратаря.

«Я просто не считаю, что вратарская позиция естественна для него, он не очень хорошо играет руками. Ему было бы лучше играть на позиции правого защитника.

При ударах он не двигает ногами, чтобы принять нужную позу, он просто очень странно падает, у него слабые руки. Его игра выглядит так, будто вратарь был удален с поля, а центральный защитник встал в ворота!

Матич на пресс-конференции сказал то, чего не сказали бы многие эксперты Премьер-лиги. Но многие из нас уже давно говорят, что он недостаточно хорош, чтобы быть первым номером в «Манчестер Юнайтед», и теперь это будут говорить все.

Матич высказал свое мнение об Онана, и это чистая правда – игра Андре стоила «Манчестер Юнайтед» результата в том матче [с «Лионом»].

Я всегда говорил, что не следовало избавляться от Давида Де Хеа. Причина была странной – якобы он не очень хорош в игре ногами. Он только что стал игроком года в «Фиорентине», за время в «Манчестер Юнайтед» он взял три таких награды.

Команде нужен вратарь, который лучше играет руками, чем ногами, вратарь, который действительно делает сэйвы. С каждым днем решение отпустить его [Де Хеа] выглядит все хуже», – сказал бывший защитник «МЮ».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: SPORTbible
logoДавид Де Хеа
logoМанчестер Юнайтед
Пол Паркер
logoпремьер-лига Англия
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