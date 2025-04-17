«Интер» сохраняет шансы на требл. В полуфинале ЛЧ миланцы сыграют с «Барселоной», тоже претендующей на него
У «Интера» остается возможность сделать требл в этом сезоне.
Команда Симоне Индзаги выбила «Баварию» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. В Серии А она лидирует с трехочковым отрывом от «Наполи», в Кубке Италии дошла до 1/2 финала и уже провела первый матч против «Милана» (1:1).
В ЛЧ миланцам предстоит встреча с «Барселоной», тоже претендующей на требл. Также выиграть этот турнир в придачу к чемпионату и Кубку страны может «ПСЖ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости