«Интер» сохраняет шансы на требл. В полуфинале ЛЧ миланцы сыграют с «Барселоной», тоже претендующей на него

У «Интера» остается возможность сделать требл в этом сезоне.

Команда Симоне Индзаги выбила «Баварию» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. В Серии А она лидирует с трехочковым отрывом от «Наполи», в Кубке Италии дошла до 1/2 финала и уже провела первый матч против «Милана » (1:1).

В ЛЧ миланцам предстоит встреча с «Барселоной», тоже претендующей на требл. Также выиграть этот турнир в придачу к чемпионату и Кубку страны может «ПСЖ ».