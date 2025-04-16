Трошечкин про китайское авто: «Взял напрокат – бричка. На шоссе звук такой, будто на самолете взлетаешь, музыку не слышно. Машина вся какая-то пластиковая, будто ее можно пробить майским жуком»

Александр Трошечкин недоволен своим китайским автомобилем.

– Какие впечатления от «китайца»?

– Впервые взял напрокат. Это что-то вроде Nissan Almera, только китайский. Бричка такая… Надеюсь, больше на такой ездить не буду.

Мне не понравилось. На шоссе звук такой, будто на самолете взлетаешь, даже музыку не слышно. И во время езды создается ощущение, что ехать небезопасно. Машина вся какая-то пластиковая, будто ее можно пробить даже майским жуком. В целом для одного меня – нормально.

– В Москве у вас «европеец»?

– Да, но без излишеств, купил б/у машину 2018 года выпуска – BMW X4. Успел купить до сильного повышения цен. Взяли, когда Настя забеременела, чтобы не быть еще менее мобильными с ребенком.

Буду честен, я в машинки играл лет до пяти, потом фокус переключился на футбол. Машину мне помогали выбирать тесть и мой папа, они разбираются, а я вообще не шарю. Для меня машины отличаются только маркой и цветом. Даже когда спрашивают про объем двигателя – понятия не имею.

Мне сказали, что каждые 10 тысяч километров надо делать ТО, – я езжу в сервис. Оттуда созваниваюсь с тестем, чтобы узнать, обманывают меня или нет. Может быть, плохо, что я не разбираюсь, но как есть. Мне машина нравится. Понимаю, что автопарк у футболистов РПЛ зачастую намного лучше, чем у меня, – сказал полузащитник «Пари НН ».