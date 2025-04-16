«Зенит» кричит, что хочет делать ставку на своих молодых, но постоянно покупает иностранцев, а воспитанники ходят по арендам. Удивляюсь трансферной политике». Боков о петербуржцах
Максим Боков не понимает трансферную политику «Зенита».
«Зенит» не стал слабее, это его конкуренты стали сильнее. В РПЛ сейчас большая конкуренция, к ней надо быть готовым.
При этом я продолжаю удивляться трансферной политике клуба. Странно, что «Зенит» кричит, что хочет делать ставку на своих молодых воспитанников, но постоянно покупает иностранцев, а свои воспитанники «Зенита» ходят по арендам», – отметил бывший защитник петербуржцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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