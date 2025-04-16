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Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. «Зенит» примет «Ростов» в ответном матче, «Динамо» Москва против ЦСКА

Сегодня пройдут ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Зенит» примет «Ростов», московское «Динамо» сыграет с ЦСКА.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в финал Пути РПЛ, проигравшие – во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов. 

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1/2 финала

Ответные матчи

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – полуфинал
16 апреля 15:00, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Не начался
-xG-
Ростов

Первый матч: 1:0

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – полуфинал
16 апреля 17:30, ВТБ Арена
Динамо
Не начался
-xG-
ЦСКА

Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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