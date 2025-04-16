Лапорта на вопрос о «Реале»: «Прекратите нести чушь, дайте насладиться выходом «Барсы» в 1/2 ЛЧ. Смотреть на игру команды – одно удовольствие, мы довольны Фликом»

Жоан Лапорта разозлился на журналистов из-за вопроса об игре «Реала».

Сегодня мадридцы проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (первая игра – 0:3).

Накануне «Барселона » прошла в полуфинал, обыграв «Боруссию» по сумме двух встреч со счетом 5:3 (4:0, 1:3).

– Я рад за «Барсу», спустя шесть лет мы снова вышли в полуфинал. Это отличная новость для клуба. Посмотрим, кто нам попадется: «Бавария» или «Интер».

– Сможет ли сегодня «Арсенал» довести дело до конца против «Реала»?

– Прекратите нести чушь и дайте мне насладиться выходом в полуфинал. Я всегда смотрю футбол, а сегодня тем более буду, потому что мы уже прошли в следующий раунд.

Мы готовы бороться за цели, поставленные перед собой в этом сезоне. Пока мы не достигли их, но все возможно.

Мы очень довольны работой и самоотдачей игроков, а также тем, как мастерски Флик руководит командой. Смотреть на игру «Барсы» – одно удовольствие, – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта .

Лапорта на вопрос о требле: «Бросьте, мы еще ничего не выиграли. Конечно, все возможно, и это обнадеживает. Мы очень гордимся своей игрой»