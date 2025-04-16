Вальверде сыграет в центре поля «Реала» против «Арсенала», Васкес – справа в защите, Алаба – слева. Выбор между Модричем и Родриго Анчелотти сделает позже (Marca)

Федерико Вальверде сыграет за «Реал» в центр поля против «Арсенала».

Marca поделилась информацией о составе мадридцев на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдет сегодня в Испании. Первая встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу англичан.

Отмечается, что Лукас Васкес выйдет справа в защите, а Давид Алаба – слева. Центр обороны составят Антонио Рюдигер и Рауль Асенсио .

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассматривает варианты стартового состава с Родриго или с Лукой Модричем , чтобы усилить полузащиту. Выбор будет осуществлен ближе к началу матча.

Анчелотти об ответном матче с «Арсеналом»: «Не уверены, что добьемся нужного результата, но сделаем все для этого. В прошлом году никто не говорил, что у «Реала» зрелищный футбол – мы хотим сыграть эффективно»