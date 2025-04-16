Скоулз назвал Зидана лучшим полузащитником в истории, Шмейхеля – вратарем, Фердинанада – защитником. Де Брюйне, Алиссон, ван Дейк – лучшие сейчас
Пол Скоулз назвал лучших вратарей, защитников, хавбеков мира и в истории футбола.
Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» поучаствовал в блиц-опросе.
– Лучший голкипер прямо сейчас?
– Алиссон.
– Лучший вратарь в истории?
– Лучший современный защитник?
– Ван Дейк.
– Лучший в истории?
– Фердинанд.
– Лучший полузащитник сейчас?
– Де Брюйне.
– Лучший хавбек в истории?
– Зидан, – сказал Пол Скоулз в шоу The Overlap.
Скоулз думает, что с «Сити» снимут очки за 115 нарушений: «Сложно сказать, какое наказание было бы справедливым»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер The Overlap
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