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  • Скоулз назвал Зидана лучшим полузащитником в истории, Шмейхеля – вратарем, Фердинанада – защитником. Де Брюйне, Алиссон, ван Дейк – лучшие сейчас
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Скоулз назвал Зидана лучшим полузащитником в истории, Шмейхеля – вратарем, Фердинанада – защитником. Де Брюйне, Алиссон, ван Дейк – лучшие сейчас

Пол Скоулз назвал лучших вратарей, защитников, хавбеков мира и в истории футбола.

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» поучаствовал в блиц-опросе.

– Лучший голкипер прямо сейчас?

Алиссон.

– Лучший вратарь в истории?

Петер Шмейхель.

– Лучший современный защитник?

Ван Дейк.

– Лучший в истории?

Фердинанд.

– Лучший полузащитник сейчас?

Де Брюйне.

– Лучший хавбек в истории?

Зидан, – сказал Пол Скоулз в шоу The Overlap.

Скоулз думает, что с «Сити» снимут очки за 115 нарушений: «Сложно сказать, какое наказание было бы справедливым»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер The Overlap
logoПол Скоулз
logoМанчестер Юнайтед
logoЗинедин Зидан
logoпремьер-лига Англия
logoРио Фердинанд
logoЛиверпуль
logoПетер Шмейхель
logoАлиссон
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