Аморим об ЛЧ: «Она важна для бюджета, но без нее у нас будет больше времени для строительства команды. Тяжело играть по средам и по выходным»

Рубен Аморим назвал положительную сторону непопадания «МЮ» в Лигу чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 38 очков после 32 туров.

Клуб может выйти в ЛЧ, если выиграет Лигу Европы. В четверг «Лион» примет «МЮ» в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 2:2).

«Я думаю, что [выход в Лигу чемпионов] больше полезен для бюджета. Это важно при обдумывании планов на следующий сезон, ведь Лига чемпионов может изменить все.

Но на это можно посмотреть и с другой стороны. Тяжело играть против топ-команд в Лиге чемпионов по средам и в Премьер-лиге по выходным. Если у нас не будет Лиги чемпионов, у нас будет больше времени для строительства команды», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».