У Ливая 0+0 в 8 матчах за «Спартак». Купленный за 20 млн евро форвард вышел на 64-й минуте игры с «Уралом»
Ливай Гарсия продлил серию без голов за «Спартак» до 8 матчей.
Форвард из Тринидада и Тобаго вышел на замену в матче Фонбет Кубка России с «Уралом» (3:0) на 64-й минуте вместо Тео Бонгонда. Гарсия не отметился результативными действиями.
Ливай ни разу не забил и не ассистировал в 8 матчах за красно-белых во всех турнирах.
Гарсию купили зимой у АЕК за 20 млн евро и бонусы.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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