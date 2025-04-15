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  • У Ливая 0+0 в 8 матчах за «Спартак». Купленный за 20 млн евро форвард вышел на 64-й минуте игры с «Уралом»
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У Ливая 0+0 в 8 матчах за «Спартак». Купленный за 20 млн евро форвард вышел на 64-й минуте игры с «Уралом»

Ливай Гарсия продлил серию без голов за «Спартак» до 8 матчей.

Форвард из Тринидада и Тобаго вышел на замену в матче Фонбет Кубка России с «Уралом» (3:0) на 64-й минуте вместо Тео Бонгонда. Гарсия не отметился результативными действиями.

Ливай ни разу не забил и не ассистировал в 8 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Гарсию купили зимой у АЕК за 20 млн евро и бонусы.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoЛивай Гарсия
logoУрал
logoТео Бонгонда
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoFONBET Кубок России
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