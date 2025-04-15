Фанаты «Алавеса» скандировали «Пляжный мяч Винисиусу!» и бросали на поле мячи во время матча с «Реалом». Ла Лига пожаловалось на это и крики «Асенсио, сдохни»

Фанаты «Алавеса» насмехались над Винисиусом во время матча с «Реалом».

13 апреля «Мадрид » на выезде обыграл «Алавес» (1:0).

Каждую неделю Ла Лига направляет жалобу в Комиссию по борьбе с насилием по поводу оскорбительных кричалок во время матчей тура. Среди прочего в жалобе упоминалось поведение болельщиков «Алавеса ».

Так, фанаты скандировали «Асенсио, сдохни, сукин сын» и «Асенсио, подонок, убирайся» в адрес защитника «Реала» Рауля Асенсио .

Кроме того, на 62-й минуте матча группа местных болельщиков бросила на поле несколько пляжных мячей, скандируя при этом «Пляжный мяч Винисиусу !»