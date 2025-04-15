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  • Фанаты «Алавеса» скандировали «Пляжный мяч Винисиусу!» и бросали на поле мячи во время матча с «Реалом». Ла Лига пожаловалось на это и крики «Асенсио, сдохни»
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Фанаты «Алавеса» скандировали «Пляжный мяч Винисиусу!» и бросали на поле мячи во время матча с «Реалом». Ла Лига пожаловалось на это и крики «Асенсио, сдохни»

Фанаты «Алавеса» насмехались над Винисиусом во время матча с «Реалом».

13 апреля «Мадрид» на выезде обыграл «Алавес» (1:0).

Каждую неделю Ла Лига направляет жалобу в Комиссию по борьбе с насилием по поводу оскорбительных кричалок во время матчей тура. Среди прочего в жалобе упоминалось поведение болельщиков «Алавеса».

Так, фанаты скандировали «Асенсио, сдохни, сукин сын» и «Асенсио, подонок, убирайся» в адрес защитника «Реала» Рауля Асенсио.

Кроме того, на 62-й минуте матча группа местных болельщиков бросила на поле несколько пляжных мячей, скандируя при этом «Пляжный мяч Винисиусу

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Ла Лиги
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