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«Спартак» и «Москвич» ведут переговоры о спонсорском контракте (Legalbet)

«Спартак» и «Москвич» могут начать сотрудничество.

Руководство футбольного клуба ведет переговоры о спонсорском контракте с автомобильным заводом, об этом сообщает Legalbet.

На данный момент команда тренера Деяна Станковича занимает вторую позицию в таблице Мир РПЛ, набрав 47 очков в 23 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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