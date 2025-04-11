«Спартак» и «Москвич» ведут переговоры о спонсорском контракте (Legalbet)
«Спартак» и «Москвич» могут начать сотрудничество.
Руководство футбольного клуба ведет переговоры о спонсорском контракте с автомобильным заводом, об этом сообщает Legalbet.
На данный момент команда тренера Деяна Станковича занимает вторую позицию в таблице Мир РПЛ, набрав 47 очков в 23 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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