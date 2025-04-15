Орлов о премиальных «Зениту» за победу: «Кто-то специально распускает сплетни. Мало ли людей хочет насолить и умышленно вредит? Увидел цифры – стало смешно»

Геннадий Орлов оценил данные о премиальных «Зенита» за победу над «Краснодаром».

Команда тренера Сергея Семака выиграла 4:1 в матче 24-го тура Мир РПЛ .

Сообщалось , что премиальные каждому игроку петербургского клуба в случае победы составят 110 тысяч евро. Если «Зенит » победит с разницей в три мяча и более – сумма вырастет до 250 тысяч.

«Насчет материального фактора – я не верю в это. Кто-то распускает сплетни специально.

Мало ли людей хочет насолить «Зениту» и умышленно вредит? Когда увидел эти цифры – смешно стало. Это же сумасшедшие деньги! Просто глупость какая-то.

Я точно знаю, что у футболистов в контрактах все расписано: сколько получают за это, сколько за то.

Да, за ключевые матчи могут дать двойные или даже тройные премиальные, но все выплачивается в конце сезона, в зависимости от занятого места.

Сначала надо выиграть титул, и только потом будет расчет», – сказал комментатор Геннадий Орлов .

6 млн евро премий «Зенита» за «Краснодар» – слух дня. Реакция: «Пфф», «Агенты-провокаторы»