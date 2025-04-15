Флик сравнил Левандовского с Роналду: «Потрясающее тело. Он настоящий профессионал и контролирует все, чтобы достигать оптимальных результатов»

Ханс-Дитер Флик провел параллель между Робертом Левандовским и Криштиану Роналду.

«Когда ты играешь на таком уровне в таком возрасте... С одной стороны, все сводится к физической форме, а с другой – он очень заботится о себе. Как и у Криштиану Роналду , у него потрясающее тело.

Он настоящий профессионал и контролирует все факторы, чтобы достигать оптимальных результатов», – сказал главный тренер «Барселоны».