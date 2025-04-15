Флик сравнил Левандовского с Роналду: «Потрясающее тело. Он настоящий профессионал и контролирует все, чтобы достигать оптимальных результатов»
Ханс-Дитер Флик провел параллель между Робертом Левандовским и Криштиану Роналду.
«Когда ты играешь на таком уровне в таком возрасте... С одной стороны, все сводится к физической форме, а с другой – он очень заботится о себе. Как и у Криштиану Роналду, у него потрясающее тело.
Он настоящий профессионал и контролирует все факторы, чтобы достигать оптимальных результатов», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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