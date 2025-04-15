  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик сравнил Левандовского с Роналду: «Потрясающее тело. Он настоящий профессионал и контролирует все, чтобы достигать оптимальных результатов»
26

Флик сравнил Левандовского с Роналду: «Потрясающее тело. Он настоящий профессионал и контролирует все, чтобы достигать оптимальных результатов»

Ханс-Дитер Флик провел параллель между Робертом Левандовским и Криштиану Роналду.

«Когда ты играешь на таком уровне в таком возрасте... С одной стороны, все сводится к физической форме, а с другой – он очень заботится о себе. Как и у Криштиану Роналду, у него потрясающее тело.

Он настоящий профессионал и контролирует все факторы, чтобы достигать оптимальных результатов», – сказал главный тренер «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
logoБарселона
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoРоберт Левандовски
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoКриштиану Роналду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапорта об ответном матче с «Боруссией»: «Барса» не может позволить себе расслабиться. В истории футбола бывали вещи и похуже»
4сегодня, 20:39
Флик о матче с «Боруссией»: «Хочу, чтобы «Барса» получила удовольствие от игры против одной из самых важных команд Европы. Наша цель – сыграть как можно лучше»
12сегодня, 16:01
Главные новости
Сабалета о сравнении Месси с Роналду и Марадоной: «Не спрашивайте меня насчет Диего. В остальном – Лео величайший»
22сегодня, 21:35
«МЮ» интересен Шик. «Байер» потребует 25-30 млн евро за лучшего бомбардира команды
16сегодня, 21:32
Ищем пары: соедините Туре с нужным клубом
сегодня, 21:30Тесты и игры
«Атлетико» отстает от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» на 7 очков за 7 туров до конца сезона
3сегодня, 21:01
«Атлетико» обыграл «Вальядолид» – 4:2. У Альвареса дубль, Симеоне и Серлот забили по голу
5сегодня, 20:59
«Интер» лидирует в Серии А, «Наполи» отстает на 3 очка, «Ювентус» – на 12. «Милан» потерял шансы на титул по итогам 32-го тура
5сегодня, 20:59
Чемпионат Испании. «Атлетико» обыграл «Вальядолид»
125сегодня, 20:59
Бубнов назвал клоуном Пальцева, передававшего ему привет после победы над «Спартаком»: «Теперь я тебя каждую игру буду мочить, чтобы у тебя мотивация была»
81сегодня, 20:44
Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Эмполи»
62сегодня, 20:43
«Наполи» разгромил «Эмполи» – 3:0. Мактоминей сделал дубль, у Лукаку гол и два ассиста
9сегодня, 20:40
Ко всем новостям
Последние новости
Симеоне про Альвареса: «Хулиан проводит потрясающий сезон. Он забил 14 голов в Ла Лиге, но мы говорим ему, что Левандовски забил гораздо больше»
3сегодня, 22:15
Назвавший Дзюбу чушеносцем Сулумов о бое Артема с Махачевым: «Смешно, полраунда продержится, может. Он где сейчас? В «Акроне»? Даже не знаю такой клуб. Футболисты без биты нам не конкуренты»
4сегодня, 21:59
Мактоминей впервые забил 8 голов в чемпионате, он второй бомбардир «Наполи». В «МЮ» столько мячей в АПЛ лишь у Бруну, но он провел больше игр и реализовал 3 пенальти
7сегодня, 21:49
Конте о борьбе за скудетто: «СМИ должны поблагодарить «Наполи» за сохранение интриги. Мы делаем что-то немыслимое и хотим до самого конца доставлять неприятности «Интеру»
2сегодня, 21:48
Мактоминей набрал 14 очков дублем «Эмполи». У Лукаку – 11 за 1+2
сегодня, 21:33Фэнтези
Васкес – Мбаппе после удара Бланко шипами в голень: «Он удалит тебя, чувак»
1сегодня, 21:29
Клубы АПЛ заплатили агентам 409 млн фунтов за год. «Челси» потратил на комиссионные больше всех – 60,38 млн
сегодня, 21:20
Чемпионат Англии. «Фулхэм» проиграл «Борнмуту»
701сегодня, 20:55
Леау назвал улыбку своей «футбольной подписью»
2сегодня, 20:50
Анчелотти отказался возглавить сборную Италии: «Люблю ежедневные тренировки, а это казалось подработкой, из-за которой я утрачу часть своей страсти»
7сегодня, 20:24