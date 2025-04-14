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Анчелотти повысил голос на игроков «Реала», настраивая на ответный матч с «Арсеналом» на тренировке (COPE)

Карло Анчелотти эмоционально готовит «Реал» к ответной игре с «Арсеналом».

Команды встретятся во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов 16 апреля. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонцев.

СOPE передает, что сегодня на тренировке итальянский тренер очень энергично настраивал футболистов и даже повышал на них голос.

Игра с «Арсеналом» начнется в среду в 22:00 по московскому времени.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
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