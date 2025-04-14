  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» выиграет 4:0, я верю». Перед матчем с «Арсеналом» фанат «Мадрида» показал плакат на игре с «Алавесом»
Фото
57

«Реал» выиграет 4:0, я верю». Перед матчем с «Арсеналом» фанат «Мадрида» показал плакат на игре с «Алавесом»

Фанат «Реала» считает, что мадридцы отыграются в противостоянии с «Арсеналом».

Во время воскресного матча Ла Лиги с «Алавесом» (1:0) один из болельщиков «бланкос» показал плакат с текстом: «Я верю. «Реал» – «Арсенал» – 4:0 (4:3)». Соответствующий кадр попал в телетрансляцию игры. 

В первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов «Мадрид» был разгромлен на выезде лондонцами со счетом 0:3.

Ответный матч «Реала» с «Арсеналом» пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 16 апреля.

Фото: MadridZone

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Madrid Zone
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoАлавес
logoАрсенал
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Давиде Анчелотти про 1:0 с «Алавесом»: «Победа придаст «Реалу» уверенности перед матчем в среду. Мы постараемся побороться в Ла Лиге и в ЛЧ, хотя это сложно»
26вчера, 18:01
Анчелотти о том, что матч с «Алавесом» не перенесли на субботу: «Это необъяснимо, но у «Реала» будет более 72 часов отдыха. Мы не вправе жаловаться»
65вчера, 05:56
Кроос о поражении «Реала» от «Арсенала»: «Игроки как будто говорили: «Пожалуйста, не дайте им забить 4-й»
5612 апреля, 19:03
Главные новости
Лига чемпионов завтра – собрали бонусы от букмекеров к ответным матчам
59 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Эмполи»
60сегодня, 06:56
Андрей Мостовой о 4:1 с «Краснодаром»: «Зенит» показал зубы. Это должна быть отправная точка»
29сегодня, 06:34
«Зенит» разгромил «Краснодар», 896-й гол Овечкина, удаление Мбаппе за удар шипами, Ружичка вытащил «Спартак» хет-триком, победа Пиастри в Бахрейне, худший сезон «МЮ» в АПЛ и другие новости
19сегодня, 06:10
Чемпионат Испании. «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом»
117сегодня, 05:19
Дркушич о 4:1 с «Краснодаром»: «Зенит» должен становиться чемпионом. Мы лучшая команда в России»
18сегодня, 05:12
Кто из этих вратарей в финале ЛЧ-2000/01 отбил три из семи пенальти в послематчевой серии?
сегодня, 05:00Тесты и игры
Кордоба об 1:4 с «Зенитом»: «Почему это может как-то сказаться, если «Краснодар» на первом месте? Продолжим работать»
54сегодня, 03:27
Бартон о Бруну против «Ньюкасла»: «Кто-нибудь видел сегодня Фернандеша на «Сент-Джеймс Парк»? Лучший хавбек АПЛ?»
27сегодня, 02:43
Семак после 4:1: «Особой эйфории нет. «Краснодар» как был, так и остается фаворитом»
15сегодня, 02:14
Ко всем новостям
Последние новости
Корнеев считает, что у «Краснодара» нет чемпионской игры: «Чемпионская игра — когда все знают: ты можешь вынести любого. Они идут по тонкому льду»
13 минуты назад
Газзаев о гонке в РПЛ: «Все 4 команды реально претендуют на медали после разгрома «Краснодара»
215 минут назад
Зиньковский о будущем: «Вернусь в «Спартак», а дальше будет видно»
228 минут назад
Бруну об «МЮ»: «Мы не тупые. Критиковать легко, но это нормально». Ранее Кин заявил, что манкунианцы мало бегают
540 минут назад
«Атлетико» – «Вальядолид». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:50
Чемпионат Англии. «Фулхэм» в гостях у «Борнмута»
697сегодня, 06:40
Защитник «Химок» Филин об 1:3 с «Крыльями»: «Ничего удивительного с учетом того, что происходит в клубе. Я старался как мог»
9сегодня, 06:21
«Наполи» – «Эмполи». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 06:00
«Зенит» вернул «Спартак» в чемпионскую гонку. Шансы есть». Мостовой о разгроме «Краснодара»
23сегодня, 05:49
Кин об 1:4 «МЮ» с «Ньюкаслом»: «Когда начинаешь делить матчи на важные и неважные – это беда. В топ-клубе каждая игра – это большая игра»
6сегодня, 05:37