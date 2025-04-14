«Реал» выиграет 4:0, я верю». Перед матчем с «Арсеналом» фанат «Мадрида» показал плакат на игре с «Алавесом»

Фанат «Реала» считает, что мадридцы отыграются в противостоянии с «Арсеналом».

Во время воскресного матча Ла Лиги с «Алавесом » (1:0) один из болельщиков «бланкос» показал плакат с текстом: «Я верю. «Реал» – «Арсенал » – 4:0 (4:3)». Соответствующий кадр попал в телетрансляцию игры.

В первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов «Мадрид » был разгромлен на выезде лондонцами со счетом 0:3.

Ответный матч «Реала» с «Арсеналом» пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 16 апреля.

Фото: MadridZone