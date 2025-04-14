Тотти о тренерской карьере Мостового: «Александр был великим игроком, но тренер и футболист – совершенно разные вещи. Если у него есть желание, рано или поздно все должно получиться»
Франческо Тотти оценил тренерский потенциал Александра Мостового.
– Мы уже говорили о российских футболистах. Можете вспомнить кого-то еще, с кем пересекались? Например, Валерия Карпина и Александра Мостового, поигравших в Испании. Знаете о них, помните их как футболистов?
– Мостовой – большое имя, известное во всем мире. Он был великим игроком. Не знаю, будет ли он тренером, но я уверен, что у него все замечательно.
– Он хочет стать тренером.
– Я всегда говорил, что тренер и игрок – это две совершенно разные вещи. Если у него есть такое желание, надеюсь, рано или поздно все должно получиться, – сказал бывший игрок «Ромы» и сборной Италии.
Мостовой и Тотти сыграли друг против друга на премии РБ-2025. Оба прокинули мяч между ног по разу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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