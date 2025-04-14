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  • Тотти о тренерской карьере Мостового: «Александр был великим игроком, но тренер и футболист – совершенно разные вещи. Если у него есть желание, рано или поздно все должно получиться»
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Тотти о тренерской карьере Мостового: «Александр был великим игроком, но тренер и футболист – совершенно разные вещи. Если у него есть желание, рано или поздно все должно получиться»

Франческо Тотти оценил тренерский потенциал Александра Мостового.

– Мы уже говорили о российских футболистах. Можете вспомнить кого-то еще, с кем пересекались? Например, Валерия Карпина и Александра Мостового, поигравших в Испании. Знаете о них, помните их как футболистов?

– Мостовой – большое имя, известное во всем мире. Он был великим игроком. Не знаю, будет ли он тренером, но я уверен, что у него все замечательно.

– Он хочет стать тренером.

– Я всегда говорил, что тренер и игрок – это две совершенно разные вещи. Если у него есть такое желание, надеюсь, рано или поздно все должно получиться, – сказал бывший игрок «Ромы» и сборной Италии.

Мостовой и Тотти сыграли друг против друга на премии РБ-2025. Оба прокинули мяч между ног по разу

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoФранческо Тотти
logoРома
logoсерия А Италия
logoАлександр Мостовой
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
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