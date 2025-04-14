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  • Луис Суарес: «Мы с Месси никогда всерьез не обсуждали завершение карьеры, но он хочет сыграть на ЧМ в следующем году. Не спрашиваю Лионеля ни о чем – время покажет»
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Луис Суарес: «Мы с Месси никогда всерьез не обсуждали завершение карьеры, но он хочет сыграть на ЧМ в следующем году. Не спрашиваю Лионеля ни о чем – время покажет»

Луис Суарес заявил, что не обсуждает с Лионелем Месси завершение карьеры.

– «Интер Майами» уже предлагал вам новый контракт? Были ли переговоры о продлении?

– Клуб всегда был открыт к тому, чтобы я сам принял решение. Если я пойму, что все еще способен помочь команде, и они тоже это увидят, то они готовы [продлить контракт].

Но все только началось, у нас есть еще пара месяцев. Посмотрим, как клуб и я закончим год, и увидим, что будет дальше.

– Вы с Месси обсуждали завершение карьеры?

– Нет. Мы часто говорим об этом в шутку, но у него есть желание сыграть на чемпионате мира в следующем году.

Конечно, для меня это не такая проблема, как для него, потому что я ушел из сборной некоторое время назад, но мы еще не говорили об этом. Да, мы можем поговорить о том, что сможем принять решение, когда станем старше, но на самом деле мы не обсуждали это всерьез.

– Часто ли из-за вашей дружбы [с Месси] вас спрашивают о его планах? Он подтвердил, что хочет сыграть на чемпионате мира?

– Нет, нет, нет, я даже не спрашиваю его. Некоторые люди не понимают. Я расскажу историю, связанную с назначенным на днях пенальти [в матче с «Лос-Анджелесом»]. Товарищи по команде праздновали, подбадривали, подходили к нему поближе, но я даже не смотрел на него, не делал жестов или чего-то еще, потому что я уже знаю его.

Я часто бываю в этой роли, и празднование заставляет меня нервничать еще больше, это порождает неуверенность. Я уже знаю, какой он, и ни о чем его не спрашиваю. Время покажет, – сказал нападающий «Интер Майами».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Pais
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