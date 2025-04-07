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Месси – Суарес – Неймар – лучшее атакующее трио Европы в XXI веке по версии Goal. Бензема – Бэйл – Роналду – на 2-м месте

Трио МСН признано лучшим в Европе в XXI веке по версии Goal.

Спортивный портал составил рейтинг лучших трио атакующих игроков, выступавших за европейские команды в XXI веке. Первое место заняли Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар – они вместе играли за «Барселону».

Весь список выглядит так:

1. Лионель Месси – Луис Суарес – Неймар («Барселона»);

2. Карим Бензема – Гарет Бэйл – Криштиану Роналду («Реал»);

3. Тьерри Анри – Самюэль Это′О – Лионель Месси («Барселона»);

4. Криштиану Роналду – Карлос Тевес – Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»);

5. Мохамед Салах – Роберто Фирмино – Садьо Мане («Ливерпуль»);

6. Робер Пирес – Деннис Бергкамп – Тьерри Анри («Арсенал»);

7. Килиан Мбаппе – Эдинсон Кавани – Неймар («ПСЖ»);

8. Педро – Эден Азар – Диего Коста («Челси»);

9. Марио Гетце – Роберт Левандовски – Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд);

10. Халк – Радамель Фалькао – Силвештре Варела («Порту»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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logoПорту
logoСадьо Мане
logoГарет Бэйл
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logoКарлос Тевес
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