Трио МСН признано лучшим в Европе в XXI веке по версии Goal.

Спортивный портал составил рейтинг лучших трио атакующих игроков, выступавших за европейские команды в XXI веке. Первое место заняли Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар – они вместе играли за «Барселону». Весь список выглядит так: 1. Лионель Месси – Луис Суарес – Неймар («Барселона»); 2. Карим Бензема – Гарет Бэйл – Криштиану Роналду («Реал »); 3. Тьерри Анри – Самюэль Это′О – Лионель Месси («Барселона»); 4. Криштиану Роналду – Карлос Тевес – Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»); 5. Мохамед Салах – Роберто Фирмино – Садьо Мане («Ливерпуль»); 6. Робер Пирес – Деннис Бергкамп – Тьерри Анри («Арсенал»); 7. Килиан Мбаппе – Эдинсон Кавани – Неймар («ПСЖ»); 8. Педро – Эден Азар – Диего Коста («Челси»); 9. Марио Гетце – Роберт Левандовски – Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд); 10. Халк – Радамель Фалькао – Силвештре Варела («Порту»).