Месси – Суарес – Неймар – лучшее атакующее трио Европы в XXI веке по версии Goal. Бензема – Бэйл – Роналду – на 2-м месте
Спортивный портал составил рейтинг лучших трио атакующих игроков, выступавших за европейские команды в XXI веке. Первое место заняли Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар – они вместе играли за «Барселону».
Весь список выглядит так:
1. Лионель Месси – Луис Суарес – Неймар («Барселона»);
2. Карим Бензема – Гарет Бэйл – Криштиану Роналду («Реал»);
3. Тьерри Анри – Самюэль Это′О – Лионель Месси («Барселона»);
4. Криштиану Роналду – Карлос Тевес – Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»);
5. Мохамед Салах – Роберто Фирмино – Садьо Мане («Ливерпуль»);
6. Робер Пирес – Деннис Бергкамп – Тьерри Анри («Арсенал»);
7. Килиан Мбаппе – Эдинсон Кавани – Неймар («ПСЖ»);
8. Педро – Эден Азар – Диего Коста («Челси»);
9. Марио Гетце – Роберт Левандовски – Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд);
10. Халк – Радамель Фалькао – Силвештре Варела («Порту»).
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