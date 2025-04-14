Агент Сперцяна Пимента отказалась от варианта с переходом хавбека в «Ноттингем Форест» (Metaratings)

Эдуард Сперцян мог перейти в «Ноттингем Форест».

По информации Metaratings, вариант с клубом АПЛ был предложен одним из европейских агентов. Представитель полузащитника «Краснодара » Рафаэла Пимента не стала рассматривать трансфер по ряду причин.

В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян отметился 7 голами и 4 ассистами в 22 матчах. Подробную статистику полузащитника сборной Армении можно найти здесь .