Александр Мостовой о разгроме «Краснодара» «Зенитом»: «Семак здесь при чем? Играют футболисты, а состав у них самый сильный. Когда результата нет – все плохие, когда он есть – целуют во все места»

Александр Мостовой не считает победу «Зенита» заслугой Сергея Семака.

Сине-бело-голубые обыграли «Краснодар » в 24-м туре Мир РПЛ (4:1).

«Семак здесь при чем? Играют футболисты, а состав у «Зенита » самый сильный. Когда результата нет, все становятся плохими, когда он есть – целуют во все места.

Сейчас Семак работает, получает удовольствие и радуется, что у него такой состав. Футболистов в 25 лет ничему уже не научить», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой о Мусаеве: «То ли мячи носил, то ли в клубе работал, откуда он появился – никто не знает. Футбольные люди, оказывается, плохие и никому не нужны, а нефутбольные у нас работают»

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