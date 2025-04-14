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  • Александр Мостовой о разгроме «Краснодара» «Зенитом»: «Семак здесь при чем? Играют футболисты, а состав у них самый сильный. Когда результата нет – все плохие, когда он есть – целуют во все места»
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Александр Мостовой о разгроме «Краснодара» «Зенитом»: «Семак здесь при чем? Играют футболисты, а состав у них самый сильный. Когда результата нет – все плохие, когда он есть – целуют во все места»

Александр Мостовой не считает победу «Зенита» заслугой Сергея Семака.

Сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» в 24-м туре Мир РПЛ (4:1). 

«Семак здесь при чем? Играют футболисты, а состав у «Зенита» самый сильный. Когда результата нет, все становятся плохими, когда он есть – целуют во все места.

Сейчас Семак работает, получает удовольствие и радуется, что у него такой состав. Футболистов в 25 лет ничему уже не научить», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Мостовой о Мусаеве: «То ли мячи носил, то ли в клубе работал, откуда он появился – никто не знает. Футбольные люди, оказывается, плохие и никому не нужны, а нефутбольные у нас работают»

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Мостовой
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЧемпионат.com
logoСергей Семак
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