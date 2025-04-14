Семак о падении Мостового в штрафной «Краснодара»: «Контакт был, Андрея толкали в спину. В одном матче ставят пенальти, в другом нет – сам не понимаю. Ошибки не стали ключевыми, слава богу»

Сергей Семак оценил падение Андрея Мостового в матче с «Краснодаром».

В 24-м туре Мир РПЛ «Зенит» одержал победу со счетом 4:1.

На 48-й минуте Андрей Мостовой упал в штрафной площади «Краснодара» в борьбе с Александром Черниковым. Главный арбитр встречи Павел Кукуян не стал назначать 11-метровый, ВАР не вмешался в эпизод.

– Как прокомментируете момент с Мостовым? Могли ли арбитр посмотреть этот момент с возможным пенальти?

– Здесь что я могу сказать… Очень сложно. Есть моменты, где непонятны трактовки. Что касается игры руками, то в одном матче ставят пенальти, в другом – не ставят. Что касается контакта, в одном ставят, в другом не ставят. Поэтому не могу ничего прокомментировать, потому что сам этого не понимаю.

Контакт был. И в штрафной на Мостовом , который принимал мяч и его толкали в спину, тоже был. Но те ошибки, которые были, слава богу, не стали ключевыми в этом матче, – сказал главный тренер «Зенита ».

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