Семак о падении Мостового в штрафной «Краснодара»: «Контакт был, Андрея толкали в спину. В одном матче ставят пенальти, в другом нет – сам не понимаю. Ошибки не стали ключевыми, слава богу»
В 24-м туре Мир РПЛ «Зенит» одержал победу со счетом 4:1.
На 48-й минуте Андрей Мостовой упал в штрафной площади «Краснодара» в борьбе с Александром Черниковым. Главный арбитр встречи Павел Кукуян не стал назначать 11-метровый, ВАР не вмешался в эпизод.
– Как прокомментируете момент с Мостовым? Могли ли арбитр посмотреть этот момент с возможным пенальти?
– Здесь что я могу сказать… Очень сложно. Есть моменты, где непонятны трактовки. Что касается игры руками, то в одном матче ставят пенальти, в другом – не ставят. Что касается контакта, в одном ставят, в другом не ставят. Поэтому не могу ничего прокомментировать, потому что сам этого не понимаю.
Контакт был. И в штрафной на Мостовом, который принимал мяч и его толкали в спину, тоже был. Но те ошибки, которые были, слава богу, не стали ключевыми в этом матче, – сказал главный тренер «Зенита».
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