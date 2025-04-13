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  • «Краснодар» повторил свой антирекорд по ударам за матч в РПЛ – 3 в игре с «Зенитом». «Быки» впервые в истории не нанесли ни одного удара во 2-м тайме матча лиги
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«Краснодар» повторил свой антирекорд по ударам за матч в РПЛ – 3 в игре с «Зенитом». «Быки» впервые в истории не нанесли ни одного удара во 2-м тайме матча лиги

«Краснодар» повторил свой худший результат в истории по ударам за матч в РПЛ.

Команда Мурада Мусаева проиграла «Зениту» в 24-м туре Мир РПЛ (1:4). 

«Краснодар» пробил по воротам «Зенита» лишь три раза – повторение клубного антирекорда. Столько же ударов было в 2014 году против «Терека» (ныне «Ахмат») и в 2023-м против «Урала».

Также «Краснодар» впервые в своей истории не нанес ни одного удара по воротам за второй тайм в РПЛ.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
logoКраснодар
рекорды
logoМурад Мусаев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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