«Краснодар» повторил свой антирекорд по ударам за матч в РПЛ – 3 в игре с «Зенитом». «Быки» впервые в истории не нанесли ни одного удара во 2-м тайме матча лиги

«Краснодар» повторил свой худший результат в истории по ударам за матч в РПЛ.

Команда Мурада Мусаева проиграла «Зениту» в 24-м туре Мир РПЛ (1:4).

«Краснодар» пробил по воротам «Зенита » лишь три раза – повторение клубного антирекорда. Столько же ударов было в 2014 году против «Терека» (ныне «Ахмат») и в 2023-м против «Урала».

Также «Краснодар » впервые в своей истории не нанес ни одного удара по воротам за второй тайм в РПЛ .

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