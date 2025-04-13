«Зенит» продал все билеты на матч с «Краснодаром»

Все билеты на матч 24‑го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Краснодар» проданы.

«Все билеты проданы. На «Газпром Арене » ожидается аншлаг. Нас ждет суперматч!» – говорится в сообщении «Зенита».

По данным сайта РПЛ , вместимость стадиона «Зенита » составляет 60177 зрителей.

Игра пройдет в воскресенье и начнется в 17:00 по московскому времени.

Забирай лучшие бонусы: фрибеты, акции, промокоды