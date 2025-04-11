«Спартак» хочет летом расстаться с Мединой. Ведется работа по его продаже (Metaratings.ru)
«Спартак» надеется летом расстаться с Хесусом Мединой.
По информации Metaratings.ru, сейчас ведется работа по продаже парагвайского вингера, однако трансфер может усложнить зарплата Медины, которая составляет 1,6 млн евро в год.
В этом сезоне футболист провел 21 матч во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 ассистами.
В пятницу парагваец не реализовал пенальти на 87-й минуте в игре 24-го тура Мир РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:2).
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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