Владислав Радимов: «Отказался от алкоголя во многом благодаря жене. В компании мог выпить, а тут решил – хватит. Еще все обещаю, что похудею – пока тяжеловато»
Владислав Радимов объяснил отказ от употребления алкоголя.
– Сказали, что два года уже не употребляете алкоголь. Это из-за обследования?
– Просто пришло время.
Не могу сказать, что я такой алкоголик был, но в компании мог выпить. А тут решил – хватит.
Плюс рядом жена, о которой можно только мечтать. Хочется возвращаться домой. Во многом благодаря ей и отказался от алкоголя.
Еще все обещаю, что похудею – пока тяжеловато. Но пользуясь случаем, передам супруге через ваш портал: я это сделаю.
Потому что очень ее люблю, – сказал в интервью Спортсу’’ бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
Большой разговор с Радимовым – о медиафутболе, воспитанниках «Зенита» и счастье
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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