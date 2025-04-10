Миятович о «Реале»: «Анчелотти плохо контролирует команду и хочет всем угодить, хотя в «Мадриде» всегда были основные и запасные игроки. У меня совсем нет оптимизма на этот раз»
Предраг Миятович считает, что игроки «Реала» теряют доверие к Карло Анчелотти.
Во вторник мадридцы на выезде проиграли «Арсеналу» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
– Он не вполне контролирует команду. Он хочет угодить всем, но в «Реале» всегда были игроки основы и запасные.
Анчелотти слишком часто полагается на игроков, которые не готовы физически или морально. Они все равно играют. Это создает много путаницы и недоверия.
– Сможет ли «Реал» переломить ситуацию в ответном матче на «Бернабеу»?
– Эта команда добилась больших успехов, у нее были великие камбэки, но на этот раз у меня совсем нет оптимизма. Матч в Лондоне показал, что они не в лучшей форме, и продемонстрировал картину полного бессилия, – сказал экс-форвард «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bild
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