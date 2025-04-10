Миятович о Винисиусе: «Его цель после прихода Мбаппе – убедить фанатов «Реала», кто тут лучший, похоже. Поэтому он играет не так, как от него ждали»
Предраг Миятович порассуждал о причинах спада результативности Винисиуса.
«После прихода Мбаппе Винисиус будто боится показать, кто из них лучше. Похоже, цель состоит в том, чтобы убедить болельщиков «Реала», кто здесь лучший игрок.
Это привело к тому, что в этом сезоне он играет не так, как от него ожидали. Это очень заметно», – сказал бывший игрок «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bild
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