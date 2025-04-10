Левандовски первым в истории ЛЧ забил 10 голов за сезон в трех разных клубах: «Барсе», «Баварии» и «Боруссии»
Роберт Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов по голам за разные клубы.
Форвард «Барселоны» оформил дубль в первом четвертьфинальном матче ЛЧ против дортмундской «Боруссии» (4:0). Теперь у поляка 11 голов в этом розыгрыше турнира.
Левандовски стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 10 голов за один розыгрыш турнира в трех разных клубах: «Барселоне», «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд.
Статистику 36-летнего нападающего можно изучить здесь.
Левандовски забил 104-й и 105-й голы в ЛЧ. Лишь у Роналду и Месси больше – 140 и 129
«Барса» избила «Дортмунд». Рафинья забил с сантиметра, чуть не украл гол – но сам привел к 4:0
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости