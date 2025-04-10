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Левандовски первым в истории ЛЧ забил 10 голов за сезон в трех разных клубах: «Барсе», «Баварии» и «Боруссии»

Роберт Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов по голам за разные клубы.

Форвард «Барселоны» оформил дубль в первом четвертьфинальном матче ЛЧ против дортмундской «Боруссии» (4:0). Теперь у поляка 11 голов в этом розыгрыше турнира.

Левандовски стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 10 голов за один розыгрыш турнира в трех разных клубах: «Барселоне», «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд.

Статистику 36-летнего нападающего можно изучить здесь.

Левандовски забил 104-й и 105-й голы в ЛЧ. Лишь у Роналду и Месси больше – 140 и 129

«Барса» избила «Дортмунд». Рафинья забил с сантиметра, чуть не украл гол – но сам привел к 4:0

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
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