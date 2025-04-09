Левандовски забил 104-й и 105-й голы в ЛЧ. Лишь у Роналду и Месси больше – 140 и 129

Роберт Левандовски забил 104-й и 105-й голы в Лиге чемпионов.

В четвертьфинале нападающий поразил ворота «Боруссии » Дортмунд (3:0, второй тайм) головой с нескольких десятков сантиметров на 48-й минуте. Ассистировал ему вингер Рафинья Диас. На 66-й минуте Левандовски стал автором дубля.

Польский футболист занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ. Он уступает лишь Криштиану Роналду (140 голов) и Лионелю Месси (129).

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь .