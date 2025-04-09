Онана предотвратил 7,5 гола за два сезона в АПЛ. Лучше только Пикфорд из «Эвертона» – 8,7
Андре Онана входит в число лучших вратарей АПЛ по предотвращенным голам.
Согласно модели ожидаемых голов, разработанной Opta Sports, за два сезона голкипер «Манчестер Юнайтед» должен был пропустить от соперников по АПЛ 104,5 мяча, а пропустил 97 – на 7,5 меньше.
Только у Джордана Пикфорда из «Эвертона» статистика лучше: англичанин предотвратил 8,7 гола.
Матич о словах Онана, что «МЮ» намного лучше «Лиона»: «Если ты один из худших вратарей в истории «Юнайтед», то должен думать, что говоришь»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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