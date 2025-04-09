Онана после слов Матича о том, что Андре один из худших вратарей в истории «МЮ»: «Я завоевывал трофеи с величайшим клубом мира. Некоторые не могут сказать того же»
Онана ранее заявил, что «Манчестер Юнайтед» намного лучше «Лиона». Команды встретятся в 1/4 финала Лиги Европы.
Полузащитник «Лиона» Неманя Матич отреагировал на высказывания камерунца: «Если ты один из худших вратарей в истории «Манчестер Юнайтед», то должен думать, что говоришь».
«Я никогда не проявил бы неуважение к другому клубу. Мы знаем, что завтра нас ждет сложная игра с сильным соперником. Мы сосредоточены на подготовке к игре, которая заставит наших болельщиков гордиться.
По крайней мере, я завоевывал трофеи с величайшим клубом мира. Некоторые не могут сказать то же самое», – написал вратарь «МЮ» в твиттере.
Матич не выиграл ни одного трофея в составе «Манчестер Юнайтед», но дважды стал чемпионом Англии с «Челси». Онана брал Кубок Англии вместе с «МЮ».
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