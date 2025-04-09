Онана после слов Матича о том, что Андре один из худших вратарей в истории «МЮ»: «Я завоевывал трофеи с величайшим клубом мира. Некоторые не могут сказать того же»

Андре Онана ответил Немане Матичу, назвавшему его одним из худших вратарей «МЮ».

Онана ранее заявил , что «Манчестер Юнайтед» намного лучше «Лиона ». Команды встретятся в 1/4 финала Лиги Европы .

Полузащитник «Лиона» Неманя Матич отреагировал на высказывания камерунца: «Если ты один из худших вратарей в истории «Манчестер Юнайтед », то должен думать, что говоришь».

«Я никогда не проявил бы неуважение к другому клубу. Мы знаем, что завтра нас ждет сложная игра с сильным соперником. Мы сосредоточены на подготовке к игре, которая заставит наших болельщиков гордиться.

По крайней мере, я завоевывал трофеи с величайшим клубом мира. Некоторые не могут сказать то же самое», – написал вратарь «МЮ» в твиттере.

Матич не выиграл ни одного трофея в составе «Манчестер Юнайтед», но дважды стал чемпионом Англии с «Челси». Онана брал Кубок Англии вместе с «МЮ».