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  • Онана после слов Матича о том, что Андре один из худших вратарей в истории «МЮ»: «Я завоевывал трофеи с величайшим клубом мира. Некоторые не могут сказать того же»
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Онана после слов Матича о том, что Андре один из худших вратарей в истории «МЮ»: «Я завоевывал трофеи с величайшим клубом мира. Некоторые не могут сказать того же»

Андре Онана ответил Немане Матичу, назвавшему его одним из худших вратарей «МЮ».

Онана ранее заявил, что «Манчестер Юнайтед» намного лучше «Лиона». Команды встретятся в 1/4 финала Лиги Европы

Полузащитник «Лиона» Неманя Матич отреагировал на высказывания камерунца: «Если ты один из худших вратарей в истории «Манчестер Юнайтед», то должен думать, что говоришь».

«Я никогда не проявил бы неуважение к другому клубу. Мы знаем, что завтра нас ждет сложная игра с сильным соперником. Мы сосредоточены на подготовке к игре, которая заставит наших болельщиков гордиться.

По крайней мере, я завоевывал трофеи с величайшим клубом мира. Некоторые не могут сказать то же самое», – написал вратарь «МЮ» в твиттере.

Матич не выиграл ни одного трофея в составе «Манчестер Юнайтед», но дважды стал чемпионом Англии с «Челси». Онана брал Кубок Англии вместе с «МЮ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Андре Онана
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