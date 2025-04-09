Агент Захаряна о травме: «Не стоит ждать Арсена на поле в этом сезоне. Форсировать восстановление ради нескольких матчей никто не будет»

Арсен Захарян больше не сможет сыграть в нынешнем сезоне из‑за травмы.

Об этом сообщил представитель полузащитника «Реал Сосьедад » Геннадий Голубин.

«В этом сезоне Арсена не стоит ждать на поле. Есть рецидив, а форсировать восстановление ради нескольких матчей никто не будет.

Он сейчас делает физические упражнения, восстанавливается по плану», – сказал Голубин.

16 марта сообщалось, что российский игрок выбыл на 3-4 недели после рецидива травмы квадрицепса. 1 апреля Захарян приступил к индивидуальным тренировкам.

В этом сезоне Арсен провел 3 матча в Ла Лиге , отметившись одним голом. Подробная статистика 21-летнего футболиста доступна по ссылке .