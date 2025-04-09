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Агент Захаряна о травме: «Не стоит ждать Арсена на поле в этом сезоне. Форсировать восстановление ради нескольких матчей никто не будет»

Арсен Захарян больше не сможет сыграть в нынешнем сезоне из‑за травмы.

Об этом сообщил представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Геннадий Голубин.

«В этом сезоне Арсена не стоит ждать на поле. Есть рецидив, а форсировать восстановление ради нескольких матчей никто не будет.

Он сейчас делает физические упражнения, восстанавливается по плану», – сказал Голубин.

16 марта сообщалось, что российский игрок выбыл на 3-4 недели после рецидива травмы квадрицепса. 1 апреля Захарян приступил к индивидуальным тренировкам.

В этом сезоне Арсен провел 3 матча в Ла Лиге, отметившись одним голом. Подробная статистика 21-летнего футболиста доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
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